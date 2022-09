Nach über drei Jahren: Schult vor DFB-Comeback in Bulgarien

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult darf sich nach über drei Jahren auf ihr Länderspiel-Comeback freuen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kündigte an, dass die 31-Jährige im abschließenden WM-Qualifikationsspiel in Bulgarien am Dienstag (18.30 Uhr/ARD One) anstelle von Stammkeeperin Merle Frohms (VfL Wolfsburg) im Tor stehen wird.