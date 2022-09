U21 startet in die EM-Saison: „Müssen uns entwickeln“

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt am Freitag die lange Vorbereitung auf die EM im kommenden Sommer. DFB-Trainer Antonio Di Salvo erhofft sich vom Härtetest gegen Frankreich in Magdeburg und der Partie vier Tage später in England vor allem Aufschlüsse über den Leistungsstand des Titelverteidigers. „Wir wollen uns mit den Besten messen. Da kommen Frankreich und England gerade recht“, sagte Di Salvo.