Bayerns Wanner erstmals im Österreich-Kader

Paul Wanner vom deutschen Rekordmeister Bayern München wird erstmals an einem Lehrgang der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen. Der 16-Jährige wurde von Trainer Ralf Rangnick in den Kader für die Testspiele gegen Andorra und Italien (16./20. November) berufen. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag mitteilte, wird Wanner in den Spielen jedoch nicht eingesetzt werden.