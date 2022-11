Nagelsmann zu Neuer: "Alle können beruhigt ins Bett gehen"

Neuers Comeback nach einer Schulterverletzung könnte unmittelbar bevorstehen. "Kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft", sagte Nagelsmann mit Blick auf die Bundesliga-Partie am Samstag bei Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky): "Aber das müssen wir von Tag zu Tag sehen."