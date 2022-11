Neuer verspürt große WM-Gier

Am Montag flog die DFB-Auswahl, die 2018 in Russland bereits in der Vorrunde gescheitert war und bei der EM im vergangenen Jahr im Achtelfinale ausschied, zum Mini-Trainingslager in den Oman. Dort findet am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL) die WM-Generalprobe gegen den 75. der FIFA-Weltrangliste statt.