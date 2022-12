Baumgart kann Kritik an Flick nicht verstehen

Man könne zwar darüber reden, ob alle Entscheidungen des Bundestrainers richtig gewesen seien, "aber die Qualität des Menschen infrage zu stellen, das halte ich für eine Frechheit", so der 50-Jährige, der sich die TV-Experten zur Brust nahm: "Und dann von Pappnasen, die in irgendwelchen Sendungen sitzen und uns den Fußball erklären. Die sind aber gar nicht tätig im Fußball. Nicht im Trainingsprozess, nicht in der Organisation."