Bobic auf DFB-Posten „nicht so erpicht“

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vom Bundesligisten Hertha BSC sieht sich „nicht auf Jobsuche“ und ist „wenig erpicht“ auf die Nachfolge von Oliver Bierhoff beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Er nehme „zur Kenntnis“, dass in der Diskussion auch sein Name falle, „mehr aber auch nicht, weil mein Fokus aktuell ein anderer ist“, sagte Bobic am Mittwoch in Berlin.