WM 20222: Hamann fordert Aus für Flick: "Das war jämmerlich"

Er habe keine Mannschaft auf dem Platz gesehen. „Costa Rica hat in den ersten beiden Spielen einmal aufs Tor geschossen, und wir haben die aussehen lassen wie Brasilien“, klagte Hamann. Er schloss: „In der Mannschaft macht jeder das, was er will. Ich sehe keinen Grund, warum Flick Trainer bleiben sollte.“ (EINZELKRITIK: Der Fall des Titans?)