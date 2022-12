Flick gönnt Messi den WM-Titel

Hansi Flick würde Lionel Messi den noch fehlenden WM-Titel gönnen. „Wenn man Fußball-Romantiker ist, wird man es Lionel Messi wünschen, weil er der herausragende Spieler der vergangenen zehn Jahre ist“, sagte der Bundestrainer im SID-Interview vor dem Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich in Katar am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV). Im Halbfinale gegen Kroatien (3:0) habe der 35-Jährige gezeigt, „welche Qualität er auch in diesem Alter noch hat“.