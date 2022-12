Nationalmannschaft: "Das zeigt das ganze DFB-Dilemma" - Dopa-Runde hinterfragt Taskforce

SPORT1-Experte Peter Neururer hinterfragte: „Wer steht da, wofür? Ich frage mich, was hat der Einzelne da zu suchen, welche Qualität bringt er mit, um was zu leisten?“ Im selben Atemzug konnte er sich zwar das Dabeisein von Kahn, Völler und Sammer erklären, „doch was macht der Herr Mintzlaff da? Was bearbeitet der?“