Voss-Tecklenburg: „Wieder Welle der Begeisterung lostreten“

Neben kurzen Wegen zum Trainingsplatz sei in dem ausgewählten Resort an der Central Coast 100 km nördlich von Sydney ein Verbleib auch über die Gruppenphase hinaus möglich. "Wir wünschen uns ja, dass wir die meisten Spiele in Sydney machen...", sagte Voss-Tecklenburg mit Blick auf das WM-Halbfinale und -Endspiel in der australischen Metropole.