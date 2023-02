DFB-Nationalteam spendet 100.000 Euro für Menschen im Ahrtal

Die Stiftung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft setzt ihre Unterstützung für die Flutopfer an der Ahr fort. Sie stellt dem „FördAHRverein Spenden-Shuttle“ erneut 100.000 Euro zur Verfügung.

„Es ist für uns als Nationalmannschaft eine Selbstverständlichkeit, vor Ort zu sein und den Menschen in dieser noch immer schwierigen Lage, ein bisschen Freude zu schenken“, sagte Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach.

Mit dem Geld soll im Ahrtal die in den vergangenen Jahren bereits ins Leben gerufene Begegnungsstätte mit Indoorspielplatz für Familien gefördert werden, die von der Flutkatastrophe im Sommer 2021 betroffen sind. Hofmann: "Es ist so wichtig, dass die Menschen auch eineinhalb Jahre nach der schrecklichen Katastrophe unsere Rückendeckung spüren. Es ist wirklich beeindruckend, was die Menschen hier leisten."