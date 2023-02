Fußball: Nachrückerin vermisst EM-Heldin

Nachrückerin Janina Minge hat die erkrankte Lena Oberdorf zwar im Kader der deutschen Fußballerinnen ersetzt, würde aber lieber gemeinsam mit der EM-Heldin das Trainingslager in Marbella bestreiten. „Ich würde schon sagen, dass Lena Oberdorf ein Stück weit ein Vorbild ist für alle Spielerinnen da draußen, auch für mich“, sagte die 23-Jährige vom SC Freiburg in einer Medienrunde am Freitag.