DFB-Frauen: Über 27.000 Fans beim Brasilien-Test in Nürnberg

Der Hype um die deutschen Fußballerinnen hält auch in der WM-Vorbereitung an. Für das Heim-Länderspiel von Alexandra Popp und Co. am kommenden Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen Brasilien sind bereits 27.000 Tickets verkauft worden, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte.