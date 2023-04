Hamann über Flick: Dann soll er doch zurücktreten - nur wegen Bayern-Spieler Bundestrainer geworden

Hamann über Flick: „Dann soll er doch zurücktreten“

„Da gehört doch nicht nur der Bierhoff dazu. Flick hat ihn als wichtigsten Ansprechpartner bezeichnet. Wenn er aber so wichtig war, wieso hängt Flick dann so an seinem Job. Dann soll er doch auch zurücktreten. Aber nein. Er muss nach dem sang- und klanglosen Ausscheiden in so einer Gruppe noch überredet werden, dass er weitermacht. Wo sind wir denn?“, sagte der Vize-Weltmeister von 2002.