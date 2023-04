Marozsan-Abschied: DFB-Frauen enttäuschen im Härtetest gegen Brasilien

„Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und sehr nah am Wasser gebaut. Ich bin selbst überrascht, dass ich noch so entspannt bin“, gab die 30-Jährige im Vorfeld ihres Abschiedsspieles gegen Brasilien einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Grund für ihr vorzeitiges Karriere-Ende beim DFB ist Marozans lädiertes Knie.