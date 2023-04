Starke Paraden, Lohmann trifft: DFB-Frauen gewinnen WM-Test

Die deutschen Fußballerinnen haben mit einem glücklichen Prestigeerfolg in den Niederlanden Schwung für ihre WM-Titelmission aufgenommen. Im Nachbarschaftsduell erkämpften die neu formierten Vize-Europameisterinnen trotz einiger Wackler ein 1:0 (0:0) und holten dreieinhalb Monate vor der Endrunde in Australien und Neuseeland den ersten Sieg des Jahres.

Allerdings: Bevor Sydney Lohmann (53.) vom FC Bayern gegen den angriffslustigen Vize-Weltmeister traf, hatten Merle Frohms und die zur Pause eingewechselte Ann-Katrin Berger im DFB-Tor Schwerstarbeit zu leisten. Und schon am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) steht der nächste Gradmesser an: In Nürnberg trifft die deutsche Auswahl auf Brasilien, bei der WM möglicher Gegner im Achtelfinale.