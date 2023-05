Völler warnt die Vereinsbosse: DFB-Team wird die Nummer eins

Rudi Völler will im Jahr der Heim-EM keine Rücksicht mehr nehmen auf die Einzelinteressen der Klub in der Bundesliga .

Auch die Nationalspieler nahm Völler abermals in die Pflicht. Die Vorbereitung auf die EURO "fängt jetzt schon an", sagte er mit Blick auf die drei Juni-Länderspiele gegen die Ukraine, in Polen und gegen Kolumbien und versprach den Fans: "Da wird sich schon zeigen, dass wir alle wollen."