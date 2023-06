Deutschland im Friedensspiel klarer Wettfavorit

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist im symbolträchtigen 1000. Länderspiel gegen die Ukraine am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen der klare Wettfavorit. Der Anbieter bwin führt den viermaligen Weltmeister mit der Sieg-Quote 13,2:10 - für einen Überraschungssieg der Ukraine würden hingegen 77,5 Euro pro zehn Euro Einsatz ausgezahlt.

In der Nations League gehen die Niederlande (2,05) und Spanien (2,25) favorisiert in ihre Halbfinalduelle mit Kroatien bzw. Italien. Gespielt wird am Mittwoch und Donnerstag.