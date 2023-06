DFB-Pleite gegen Kolumbien: Fast sieben Millionen am Bildschirm

Durchschnittlich 6,32 Millionen Zuschauer haben am Dienstagabend die RTL -Liveübertragung vom 0:2 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel gegen Kolumbien an den Bildschirmen verfolgt.

In der Tageswertung brachte der letzte Auftritt des Teams von Bundestrainer Hansi Flick vor der Sommerpause die Plätze eins und zwei.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hielt sich die Neugier auf das dritte Länderspiel der deutschen Elf binnen neun Tagen in Grenzen. Im zweiten Abschnitt saßen aus dieser Altersgruppe 1,81 Millionen Fans (37,9) an den Apparaten, die erste Halbzeit wollten nur 1,53 Millionen (28,9) sehen.