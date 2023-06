DFB-Team droht erneut der Ausfall von Werner

Bundestrainer Hansi Flick droht für das Länderspiel am Freitag ( ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) in Warschau gegen Polen erneut der Ausfall von Timo Werner.

Der Stürmer des DFB-Pokalsiegers RB Leipzig trainierte auch am Mittwoch aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung nicht mit der Mannschaft in Frankfurt/Main. Werner hatte schon das Spiel gegen die Ukraine am Montag in Bremen (3:3) verpasst.