DFB-Team sammelt Sympathiepunkte bei den Fans

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ein Jahr vor Beginn der Heim-EM Sympathiepunkte bei den Fans gesammelt - zumindest abseits des Platzes. Bei der gelungenen Countdown-Veranstaltung an der Frankfurter Hauptwache machten Bundestrainer Hansi Flick sowie Emre Can, Leroy Sane und Kevin Trapp rund 400 Anhänger glücklich und erfüllten geduldig alle Wünsche nach Autogrammen und Selfies.

"One Year To Go"-Events fanden am Mittwoch in allen EM-Gastgeberstädten ab. In Berlin starteten Bundeskanzler Olaf Scholz, Turnierdirektor Philipp Lahm und DFB-Präsident Bernd Neuendorf den Countdown für das Turnier (14. Juni bis 14. Juli) im Garten des Kanzleramtes.