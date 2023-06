Neuendorf: Ukraine-Spiel ein „echtes Statement“

Mehr Politik als Sport - für Bernd Neuendorf ist das 1000. Länderspiel in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen die Ukraine vor allem ein Signal. „Das hat eine ganz besondere Bedeutung. Wir spielen mehr mit der Ukraine als gegen die Ukraine“, sagte der DFB-Präsident am Freitag vor dem Friedensspiel am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen.