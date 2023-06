"Oft unterschätzt": Schalke-Shootingstar Matriciani hofft auf EM-Nominierung

„Ich freue mich riesig, für mein Land spielen zu können und hoffe, dass ich dabei bin“, sagte der 23-Jährige am Dienstag im Trainingslager der DFB-Junioren in Prad am Südtiroler Stilfserjoch.

Am Mittwoch bis spätestens Mitternacht muss Nationaltrainer Antonio Di Salvo den finalen 23-Mann-Kader für die Endrunde in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) bekannt geben. Zwei Spieler müssen noch gehen, Matriciani gilt als möglicher Streichkandidat.

„Ich wurde öfter unterschätzt“

Vor zwei Jahren war Matriciani noch Regionalliga-Spieler, ab dann ging es steil bergauf: Bundesliga-Debüt, Zweitliga-Meister, Derbyheld, Fanliebling, erstes Länderspiel. "Dass das so schnell geklappt hat, ist natürlich Wahnsinn. Zwischendurch fühlt sich das noch ein wenig surreal an", sagte der gelernte Physiotherapeut.

Barca-Legende Puyol als Vorbild

Am Sonntag bricht die DFB-Auswahl nach Georgien auf, das erste EM-Spiel findet am 22. Juni (18.00 Uhr) in Kutaissi gegen Israel statt. Die weiteren Vorrundenspiele in der Gruppe C gegen Tschechien (25. Juni) und England (28.) werden in Batumi gespielt, dort wird das Team auch sein Hauptquartier aufschlagen.