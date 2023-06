Presse feixt: "Erneut lächerliche Leistung der deutschen Nationalmannschaft"

Die internationale Presse schaut derweil genau auf den DFB. So schreibt Spaniens Mundo Deportivo von einer „erneut lächerlichen Leistung der deutschen Mannschaft“, während die rennommierte L‘Équipe in Frankreich festhält: „Deutschland weniger als ein Jahr vor der Heim-EM am Boden zerstört.“

England

The Sun: „Diaz verhilft Kolumbien zu einem Sieg gegen Deutschland und verschlimmert Flicks Probleme. Für Kolumbien war es der erste Sieg gegen Deutschland. Damit hat der viermalige Weltmeister seit dem katastrophalen Ausscheiden in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Katar im Dezember nur eines von fünf Spielen gewonnen. Deutschland, das sich als Gastgeber für die Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert hat, ließ es in Gelsenkirchen an Spielfluss fehlen, was den Druck auf den unter Beschuss stehenden Trainer Flick erhöhte.“