Völler Schützt Flick - und attackiert die Stars

Rudi Völler hat sich nach der nächsten Länderspiel-Enttäuschung erneut vor Bundestrainer Hansi Flick gestellt und stattdessen die Nationalspieler attackiert. „Am Ende ist Hansi Flick die ärmste Sau, er versucht alles, dass wir erfolgreich sind, probiert ein bisschen was aus“, sagte der DFB-Direktor nach dem 0:2 (0:0) gegen Kolumbien bei RTL: „Man muss sagen, dass wir es ein bisschen unterschätzt haben, dass die Qualität nicht die ist wie vor einigen Jahren.“

Und das werde Konsequenzen haben. „Das Gesamtpaket der drei Spiele war zu wenig“, betonte Völler und kündigte an: „Es waren einige dabei, die werden wir im September nicht mehr sehen. Der ein oder andere ist an seine Grenzen gekommen.“ Das werde Flick sicher genau so analysieren und bei der Nominierung für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich entsprechend reagieren.