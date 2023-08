Bayern-Legende Hoeneß mit Rat an Bundestrainer Flick

Der Druck auf Hansi Flick ist nach den jüngsten Misserfolgen groß. Schließlich soll die Europameisterschaft im kommenden Jahr nicht so früh zu Ende gehen wie bei der WM in Katar .

In die Diskussion, was besser werden muss, hat sich nun auch Uli Hoeneß eingeschaltet. Der Ehrenpräsident des FC Bayern meinte im Interview mit der Welt: „Ich würde unserem Bundestrainer Hansi Flick raten, von jetzt an mit 14, 15 Spielern zu arbeiten und daraus ein homogenes, schlagkräftiges Team zu formen, mit dem sich die ganze Fußballnation identifizieren kann.“