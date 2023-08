Meho Kodro neuer Nationaltrainer in Bosnien-Herzegowina

Meho Kodro wird neuer Fußball-Nationaltrainer in Bosnien-Herzegowina. Der 56-Jährige soll sein Heimatland nach dem verpatzten Auftakt noch zur EM 2024 in Deutschland führen. Kodro folgt auf Faruk Hadzibegic, der Ende Juni nach dem 0:2 im Heimspiel gegen Luxemburg entlassen worden war.

"Kodro hat die Fähigkeit und das Know-how, uns zum ersten Mal zu einer Europameisterschaft zu führen", sagte der Präsident des bosnischen Verbandes, Vico Zeljkovic, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Kodro kommt von Lausanne

Bosnien-Herzegowina konnte sich seit der Unabhängigkeit 1992 erst einmal für ein Großereignis qualifizieren, für die WM 2014 in Brasilien. Auch die EM 2024 ist schon in weiter Ferne: Bosnien belegt mit nur einem Sieg aus vier Spielen den vierten Platz in der Qualifikationsgruppe J.