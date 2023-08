Rettig kommentiert DFB-Krise: „Verzeihen ist da schwieriger“

Nur vier Siege in der vergangenen 16 Länderspielen - die Lage in der deutschen Nationalmannschaft ist keine zwölf Monate vor der Heim-Europameisterschaft 2024 prekär. Hinzu kommt, dass auch das Frauenteam jüngst bei der Weltmeisterschaft überraschend in der Gruppenphase ausgeschieden ist und die U21 ein ebenso schlechtes Bild abgegeben hat.