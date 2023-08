User-Meinung nach WM-Aus: DFB-Team ist aktuell nicht besser

Doch laut dem Großteil der SPORT1-User trägt die Bundestrainerin nicht die Schuld am ersten deutschen WM-Aus in der Vorrunde. Viel mehr sind fast die Hälfte (47 Prozent) der 9.444 Instagram-User - die an der Umfrage „Wer trägt die Schuld am frühen WM-Aus des DFB-Teams?“ teilnahmen - der Meinung, dass die DFB-Elf aktuell nicht besser ist. Hingegen bezeichneten 24 Prozent den Verband als Schuldigen.