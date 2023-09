Bayers Tah will zur EURO: "Das ist mein Anspruch"

Vor der Saison war Tah mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden, entschied sich letzten Endes aber "aktiv" gegen einen Transfer in die Premier League. Eine gute Entscheidung: "Ich habe gemerkt, dass etwas entsteht. Es macht mir sehr viel Spaß aktuell. Ich wusste immer, was ich hier habe", sagte der 27-Jährige, der mit Bayer nach einem furiosen Saisonstart an der Liga-Spitze steht und zuletzt auch Rekordmeister Bayern München (2:2) ärgerte. Abwehrspieler Tah erzielte zudem schon zwei Saisontreffer.