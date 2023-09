Deschamps von Flick-Trennung nicht überrascht

Didier Deschamps ist von der Trennung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) von Bundestrainer Hansi Flick nicht überrascht worden. "Alle Trainer wissen aber, was sie erwarten kann, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Es gibt immer hohe Erwartungen an Deutschland", sagte der französische Nationaltrainer vor dem Länderspiel am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund. Für Flick tue es ihm aber leid. "Ich schätze ihn sehr", sagte Deschamps.