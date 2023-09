DFB-Team: Auch Schweinsteiger fordert van Gaal als Flick-Erbe - "Große Schlachten gewonnen"

„Das wäre mein Herzenswunsch, weil er am besten für die Mannschaft ist“, sagte Schweinsteiger, der als Spieler mit van Gaal beim deutschen Rekordmeister FC Bayern erfolgreich zusammengearbeitet hatte, in der ARD .

„Er hat große Schlachten gewonnen, erinnern wir uns nur an die WM in Katar, als er Argentinien alles abverlangt hat. Die Mannschaft braucht auch eine Persönlichkeit, die große Schultern hat. Wo sich die Mannschaft dahinter ihre Kräfte holen kann. Wenn du nicht so gut spielst, sagt er dir auch ein paar Worte“, fügte Schweinsteiger unmittelbar vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich in Dortmund an.