Müller hofft durch Nagelsmann auf „frische Energie“

Bayern Münchens Ikone Thomas Müller hofft durch den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann auf neuen Schwung in der tief gestürzten deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Man hat ja schon bei seiner Vorstellung gesehen, welche Freude und Energie er vermittelt. Das wird uns gut tun, frische Energie zu bekommen“, sagte Müller nach dem 7:0 des Rekordmeisters gegen den VfL Bochum.

Nagelsmann, Nachfolger des entlassenen Hansi Flick, habe immer "viele Pläne in der Schublade", ergänzte der 34-Jahre alte Nationalspieler, der unter dem neuen DFB-Chefcoach in München spielte. Er sei sich sicher, "dass Julian den passenden Plan finden wird. Wir können positiv in die nächsten Maßnahmen gehen".