Neben Ex-Bayern-Star Gravenberch auch Frimpong von Koeman bei Oranje bestraft - "Überhaupt nicht glücklich"

Im Zuge der öffentlichen Kritik des niederländischen Nationaltrainers Ronald Koeman am ehemaligen FC-Bayern -Spieler Ryan Gravenberch hat nun auch Jeremie Frimpong sein Fett weg bekommen.

„Wir sind nicht glücklich mit Spielern, die für Jong Oranje absagen. Wenn man das macht und denkt, dass man kurz darauf in der niederländischen Nationalmannschaft spielen kann, verstehe ich das nicht. So geht das nicht“, so der Europameister von 1988.