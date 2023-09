Sané hat eine Botschaft an die Kritiker: "Es ist ungerecht"

Es dürfe „uns nicht passieren, dass wir kurz vor der EM eine ähnliche Stimmung im Land haben wie aktuell“, führte der 27-Jährige aus: „Wir müssen jetzt performen und damit eine Grundlage schaffen für eine erfolgreiche EM 2024.“ Die ersten Schritte in diese Richtung sollen am Samstag (20.45 Uhr) gegen WM-Schreck Japan und am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Frankreich gelingen.