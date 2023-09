U21 ohne Atubolu, John und Weiper

Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft muss beim Start in die EM-Qualifikation auf Stammtorhüter Noah Atubolu (SC Freiburg), Defensivspieler Marco John (TSG Hoffenheim) und Angreifer Nelson Weiper (FSV Mainz 05) verzichten. Atubolu und John plagen jeweils Probleme am Sprunggelenk, Weiper zog sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo nominierte Schlussmann Tjark Ernst von Hertha BSC, den Kieler Tom Rothe und Angreifer Nicolo Tresoldi (Hannover 96) nach. „Es ist eine positive Stimmung da. Ich freue mich, dass es in dieser neuen Konstellation losgeht“, sagte Di Salvo.

Die neu formierte deutsche U21 bestreitet am Freitag (18.15) zunächst in Saarbrücken einen Test gegen die Ukraine. Vier Tage später startet dann im Kosovo die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei.