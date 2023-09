Völler will neuen Trainer bis zur US-Tour

Der neue Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft soll bis zur US-Reise im Oktober feststehen. "Wir wollen in den nächsten dreieinhalb Wochen den richtigen Trainer präsentieren", sagte Sportdirektor Rudi Völler, der die DFB-Auswahl am Dienstagabend (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund gegen den Vize-Weltmeister Frankreich gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner "einmalig" betreuen wird.

Innerhalb des Verbandes habe es nach der Trennung von Hansi Flick als Folge der Blamage gegen Japan (1:4) "schon Gespräche" gegeben, bestätigte Völler: "Natürlich gibt es Namen, die infrage kommen. Diese werde ich aber nicht kommentieren."

Julian Nagelsmann bezeichnete der 63-Jährige dann aber doch als einen "absoluten Top-Trainer". Allerdings schob Völler hinterher: "Wie viele andere auch."

Die Zeit drängt. In neun Monaten steht die Heim-EM an. Neben Nagelsmann wurden zuletzt auch Oliver Glasner, Stefan Kuntz, Louis van Gaal und Matthias Sammer gehandelt. Sammer steht nach SID-Informationen allerdings nicht zur Verfügung. Der Niederländer van Gaal rechnet sich wenig Chancen aus, da "noch nie "ein Ausländer für den Posten des Bundestrainers in Deutschland ausgewählt wurde".