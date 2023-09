Weigl träumt von Heim-EM

Julian Weigl hat die Hoffnung auf eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zur Heim-EM 2024 noch nicht aufgegeben. "Das ist natürlich ein Traum. Gerade wenn man sich an die Bilder von 2006 erinnert, als die WM im eigenen Land war. Für mich fühlt sich das relativ weit weg an", sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach bei Sky.