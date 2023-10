7,41 Millionen sehen deutschen Sieg bei Nagelsmann-Debüt

Den 3:1-Erfolg der deutschen Fußballer beim Einstand des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in Hartford gegen die USA verfolgten in der Live-Übertragung von RTL am Samstagabend im Schnitt 7,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, der Marktanteil betrug 30,9 Prozent.