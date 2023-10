U21-EM-Quali: Bulgarien - Deutschland LIVE im TV, Stream und Ticker

Der Start war ein formidabler, der Rest soll folgen. Die deutsche U21-Nationalmannschaft begibt sich in der EM-Qualifikation klar auf Kurs in Richtung Slowakei 2025. Nach einem 3:0-Auftaktsieg soll am Freitagabend (ab 18.15 Uhr im Liveticker auf SPORT1) gegen Bulgarien der nächste Erfolg her.