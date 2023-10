DFB: Julian Nagelsmann schwärmt von DFB-Star

Ein Mittelstürmer, der nur im Strafraum auf seine Chance lauert - dieses Modell gehört unter Bundestrainer Julian Nagelsmann der Vergangenheit an. Niclas Füllkrug, eine klassische Neun, spielte gegen die USA (3:1) teilweise auf dem linken Flügel - und nahm damit eine Schlüsselrolle in Nagelsmanns Spielidee ein.

Und wie hat sich Füllkrug gemacht? "Es war viel Neues für ihn, das kannte er so nicht. Damit hatte er am Anfang im Kopf zu kämpfen", sagte Nagelsmann, "aber er hat weitergemacht." Und sich mit seinem achten Treffer im zehnten Länderspiel sowie einem Assist belohnt für seinen erfolgreichen Anpassungsprozess.

"Das", sagte der "neue" Füllkrug, "ist ein Stück weit mentale Stärke. Wenn du nur das Gefühl hast, der Ball will gerade irgendwie nicht rein - dann am Ende doch mit einem Tor und einer Vorlage aus dem Spiel zu gehen, ist nicht ganz so schlecht." Schließlich sei es "gut für die Mannschaft, jemanden zu haben, der vorne ein bisschen was garantiert".