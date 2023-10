DFB-Präsident Neuendorf in den USA eingetroffen

Pünktlich zum Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf der USA-Reise zur Nationalmannschaft gestoßen. Neuendorf war erkrankt am Montag nicht mit dem Team nach Massachusetts aufgebrochen, einen Tag vor dem Duell mit der USA am Samstag (ab 21:00 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Hartford/Connecticut tauchte der 62-Jährige aber im Team-Hotel des DFB in Foxborough auf.