DFB-Team: Hummels-Ansage vor USA-Reise!

„Ich liebe es, für mein Land zu spielen. Was soll ich sagen. Das ist die größte Ehre im Fußball“, meinte der überglückliche Mats Hummels nach dem 4:2 von Borussia Dortmund gegen Union , als er in einem Interview bei Sky auf seine Rückkehr ins DFB-Team angesprochen wurde.

Große Worte, denen der Abwehrspieler Taten folgen lassen will! „Ich nehme eine Führungsrolle ein, egal ob ich auf dem Platz stehe oder nicht. Wir haben viele gute Innenverteidiger. Es kann sehr gut sein, dass ich nicht immer von Anfang an spiele. Dann werde ich aber auch diese Rolle einnehmen.“

Unbedingt möchte Hummels dabei helfen, dass die deutsche Mannschaft wieder in die Weltspitze zurückkehrt.

„Ich will, dass wir erfolgreich sind und gewinnen. Dass die deutsche Nationalmannschaft wieder das wird, was sie vor vielen Jahren mal war - eine der besten der Welt. Und ich glaube, dass die Mannschaft gut genug ist, um das wieder zu sein“, sprach der BVB-Verteidiger vielen Fans aus den Herzen.

Hummels letztmals bei der EM 2021 dabei gewesen

Hummels habe „keine großen Erwartungen“ an die kommende USA-Reise und sei „sehr glücklich“, wieder dabei zu sein. „Jeder wusste, auch wenn ich darüber nicht öffentlich gesprochen habe, was es für ein großes Ziel für mich war, nochmal in die Nationalmannschaft zu kommen“, sagte der 34-Jährige.