DFB-Team: Moukoko-Show und Slapstick-Tor bei U21-Sieg!

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat vor allem dank BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko einen wichtigen Sieg in der EM-Qualifikation gefeiert. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo siegte mit 3:2 (1:1) in Bulgarien und festigte seine Spitzenposition in Gruppe D. Es war der dritte Sieg im dritten Qualifikationsspiel.