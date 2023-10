DFB-Team: Füllkrug-Ansage an Nagelsmann - und Spitze gegen Flick!

„Ich habe in diesen zehn Einsätzen acht Tore erzielt und damit alles in meiner Macht Stehende getan, um häufiger in der Startelf zu stehen. Es war dann manchmal so, dass sich der Trainer gegen dich mich entschieden hat, ich aber trotzdem immer Input geben konnte“, sagte der BVB-Star dem kicker mit Blick auf seine Joker-Rolle unter Ex-DFB-Coach Flick. An den neuen Trainer Nagelsmann waren wohl die Worte gerichtet: „Ich möchte die erste Option auf der Neun sein und der Mannschaft helfen. Ich glaube, das hat bisher gut funktioniert.“