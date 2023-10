DFB-Team: Toppmöller hadert mit Länderspielpause - "Was mich am meisten stört ..."

Dino Toppmöller und Eintracht Frankfurt sind zurück in der Spur! Den Hessen gelang beim 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim der ersehnte Befreiungsschlag . Die SGE zeigte sich stark verbessert, was Toppmöller zufriedenstellte, doch die anstehende Länderspielpause passt dem Cheftrainer ganz und gar nicht!

Die Reisestrapazen der Spieler sind enorm, Eintracht-Kapitän Kevin Trapp trifft mit dem DFB-Team am 14. Oktober auf die USA, am 18. Oktober wartet Mexiko. Nur drei Tage später geht es für Trapp zurück in den Ligaalltag: Die Eintracht gastiert bei der TSG Hoffenheim. „Was mich am meisten stört, sind die extrem weiten Reisen, die die Jungs hinter sich bringen müssen. Ich hoffe, dass alle gesund zurückkommen“, so Toppmöller bei DAZN.