Nagelsmann muss vorerst auf DFB-Star Havertz verzichten

Für Nagelsmanns Debüt am Samstag (21.00 Uhr MESZ) gegen die USA in Hartford/Connecticut stünde Havertz aber zur Verfügung.

DFB-Stopp in Boston

„Kai reist erst nach, er hatte eine Zahn-OP. Nix wildes. Er braucht Erholung und wird am Mittwoch nachreisen. Sonst sind alle Spieler gut aus dem Spieltag gekommen“, sagte Nagelsmann am Montag vor der Abreise.

Erster Stopp der Reise ist Boston, wo die DFB-Auswahl am Montagnachmittag (Ortszeit) erwartet wurde. Ab Dienstag bereitet sie sich in Foxborough auf dem gemeinsamen Trainingsgelände der New England Patriots (NFL) und von New England Revolution (MLS) vor.