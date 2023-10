Diesen Tipp gab Wagner DFB-Neuling Behrens

Sowohl für den erstmals nominierten Kevin Behrens (32) , als auch für den neuen Co-Trainer Sandro Wagner (35) ist die (umstrittene) USA-Reise mit der deutschen Nationalmannschaft das Debüt für den DFB - bei Wagner zumindest in seiner Rolle als Co-Trainer im Team von Julian Nagelsmann.

Nun erhielt der Union-Stürmer, der 2011 in der dritten Mannschaft von Werder Bremen kickte, während Wagner in der Bundesliga für Werder spielte, einige Tipps von seinem heutigen Co-Trainer.

„Er hat schon zwei, drei Mal mit mir geredet“, erklärte Behrens, der für Union in dieser Saison schon viermal traf, bei RTL. „Er hat gesagt, ich solle ein bisschen egoistischer sein. Nicht immer querlegen, sondern auch mal aufs Tor schießen.“

DFB-Neuling Behrens: „Das zeichnet mich aus“

Alle seine Treffer in der Bundesliga erzielte Behrens mit dem Kopf, das sieht er aber nicht unbedingt als seine einzige Stärke.

Behrens über Torflaute: „Irgendwann wird wieder einer reingehen“

Dass all seine Tore für die Berliner an den ersten beiden Spieltagen erfolgten und er seitdem 449 Bundesliga-Minuten ohne Torerfolg blieb, geht aber auch an Behrens nicht spurlos vorbei.