Füllkrug: Flick "von uns als Mannschaft allein gelassen"

Angreifer Niclas Füllkrug gibt der Fußball-Nationalmannschaft eine Mitschuld an der Entlassung von Ex-Bundestrainer Hansi Flick. „Ich finde, er wurde ein bisschen von uns als Mannschaft alleine gelassen“, sagte Füllkrug der Sport Bild : „Er hat uns viel Vertrauen geschenkt, häufig auch immer wieder denselben Spielern. Das wurde leider nicht so zurückgezahlt, wie er es verdient gehabt hätte.“

Das Duell mit den USA findet am Samstag (21.00 Uhr MESZ) in Hartfort/Connecticut statt. Am 18. Oktober geht es in Philadelphia gegen Mexiko (2.00 Uhr MESZ).